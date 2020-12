Sampdoria-Milan, Ielpo: “L’assenza pesante di oggi è quella di Kjaer”

MILAN NEWS – Questa sera si gioca Sampdoria-Milan, 10^ giornata del campionato di Serie A. Del match ha parlato Mario Ielpo, ex portiere rossonero e genoano, ai microfoni di Radio 24. Ecco tutte le sue dichiarazioni: “Il merito più grande di Ibrahimovic non è il suo apporto in campo, che è comunque importante, ma il salto di mentalità che ha fatto fare alla squadra e anche alla società. Stasera oltre a Ibra manca anche Kjaer e le statistiche con il danese assente non sono così benevole per il Milan… La coppia fatta da Romagnoli e Gabbia dovrà stare particolarmente attenta. Il Milan ha alcuni giocatori che, seppur giovanissimi, sono dei veterani a tutti gli effetti. Penso a Donnarumma e Theo, ma anche ragazzi non più giovanissimi come Romagnoli che ormai ne hanno viste di tutti i colori. Il problema vero del Milan sono i centrali perché Musacchio e Duarte sono dispersi. Romagnoli è un ottimo giocatore, ma le aspettativa sono esagerate, non tutti sono fuoriclasse”.

UN DIFENSORE IN ARRIVO, LO MANDA MOURINHO >>>