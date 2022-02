Sampdoria-Empoli, infarto in tribuna dopo il gol di Quagliarella: le ultime

Momenti tragici sulle tribune del 'Marassi' nel corso di Sampdoria-Empoli. Infarto ad un tifoso dopo il primo gol di Fabio Quagliarella. Condizioni stabili

Sampdoria-Empoli, partita valida per la 26^ giornata di Serie A, poteva trasformarsi in un vero e proprio incubo. Scaturito peraltro da un momento di estrema gioia. Un tifoso blucerchiato, infatti, è stato colto da un infarto dopo il primo dei due gol di Fabio Quagliarella. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e hanno rianimato il 69enne grazie al defibrillatore in loro possesso. Il signore ha ripreso conoscenza ed è stato subito trasferito all'ospedale Politecnico San Martino. Le sue condizioni sono stabili.