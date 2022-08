Salisburgo, Freund: “Girone col Milan attraente, il meglio che c’è”

Un girone decisamente complicato per il Salisburgo, che come dice anche Christoph Freund, direttore sportivo della società austriaca, non vede l'ora di affrontare squadre di questo livello. C'è il Milan, ma non solo, per una Champions League sicuramente attraente per i giocatori. Sul profilo Twitter della squadra austriaca sono state pubblicate alcune dichiarazioni di Freund, che ha detto: "Abbiamo un gruppo davvero attraente con avversari forti. C'è il meglio del calcio europeo, è assolutamente degno di questa competizione, non vedo l'ora di giocare qui davanti a un pubblico tutto esaurito. Non abbiamo obiettivi specifici nella competizione. Vogliamo solo giocare un calcio fresco e audace e provare a sorprendere, soprattutto con Milan e Chelsea, che sono le favorite". Ecco com'è andato il sorteggio di Champions League per il Milan: clicca qui >>>