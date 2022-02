Salernitana-Milan 24 anni dopo: l’ultima volta il Diavolo vinse lo scudetto

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Salernitana-Milan, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Ecco la curiosità

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Salernitana-Milan, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. Una partita che torna in programmazione dopo ben 24 anni. L'ultima volta fu a settembre 1998, all'inizio di una stagione che portò il Milan a conquistare il suo 17° Scudetto. Tanti anni dopo i rossoneri si trovano nuovamente a lottare per le zone alte della classifica. Chissà che questa curiosità non possa portare fortuna riguardo al risultato da conseguire a fine anno.