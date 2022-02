Salernitana-Milan, Pioli: “Ibrahimovic sta meglio, presto tornerà a correre”

Ibrahimovic è stato uno dei temi affrontati di Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Milan oggi. Ecco le sue parole.

Uno dei temi della conferenza stampa della vigilia di Salernitana-Milan affrontata oggi da Stefano Pioli è stato Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981 attualmente infortunato. Ha un'infiammazione al tendine d'Achille, che lo sta costringendo a saltare almeno quattro partite. La speranza è che a marzo possa essere nuovamente disponibile. Per ora, però, Pioli frena. La prossima settimana ci saranno certamente passi avanti, ma è presto per dire quando tornerà a disposizione della squadra. Ecco le sue parole: ""Sta meglio e tornerà a correre presto, ma è prematuro dire quando tornerà. Dobbiamo solo dare il massimo, mancano tante partite e dobbiamo restare concentrati". Leggi tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>