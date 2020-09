Sala confessa: “E’ stato Kessie a consigliarmi il Cesena”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Sala, giovane centrocampista ex Milan Primavera, si è trasferito in prestito al Cesena da un paio di settimane. Il diciannovenne, durante la conferenza stampa di presentazione in bianconero, ha rivelato di essere stato consigliato da Franck Kessie nella scelta: “E’ stato Franck Kessie a consigliarmi Cesena. Nell’ultimo periodo lui mi ha aiutato molto e ho deciso di ascoltare il suo consiglio”.

L’ivoriano, infatti, giocò a Cesena nella stagione 2015/16 quando l’Atalanta lo mandò a giocare in prestito per fare esperienza e per avere continuità in campo. Coi romagnoli Kessie si tolse diverse soddisfazioni, chissà che anche il giovane Sala non possa fare altrettanto.

