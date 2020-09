Calciomercato Milan – UFFICIALE: Alessandro Sala va al Cesena

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Cercato da diversi club di Serie C e non solo, il giovane centrocampista del Milan Primavera Alessandro Sala è passato ufficialmente in prestito al Cesena.

Protagonista di una splendida stagione lo scorso anno in rossonero, tra i trascinatori della squadra di Federico Giunti per la promozione in Primavera1. Il classe 2001 passa in prestito al Cesena in Serie C, dove potrà giocare con continuità e fare esperienza tra i professionisti.

Sala segue così nella stessa categoria gli ex compagni della cavalcata di quest’anno come Barazzetta passato alla Giana Erminio, Soncin alla Pergolettese e Merletti al Renate.

