Saelemaekers: “Pronto per il Milan. Spero di poter essere importante”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti sul suo arrivo in maglia rossonera, Saelemaekers ha evidenziato: “Lavorerò per dissipare ogni dubbio, sono pronto per il Milan. Voglio concentrarmi solo sul mio lavoro ed entrare fra i titolari”. Ed ancora: “È un grande orgoglio essere qua. Voglio aiutare la squadra per arrivare in alto, spero di poter essere importante per questa squadra”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android