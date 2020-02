Saelemaekers: “Fa piacere lavorare con persone come Biglia”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti su Lucas Biglia, oggi suo compagno di squadra in rossonero, che ha giocato nei biancomalva dal 2006 al 2013, Saelemaekers ha sottolineato: “Biglia me lo ricordo, quando avevo 12-13 anni lo ammiravo molto. Fa piacere lavorare con persone come lui. Nello spogliatoio si sente la personalità e la grandezza di questo club. Ci sono persone determinate, programmate per vincere”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

