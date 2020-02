Saelemaekers: “Ammiravo Maldini e Boban. Ibrahimovic? Speciale”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti sull’emozione di aver incontrato Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic, Saelemaekers ha spiegato: “Mi sono ritrovato davanti grandi profili come Maldini e Boban. Sono giocatori che ho sempre ammirato, un sogno d’infanzia che si sta realizzando. Ibra lo vedevo in TV, ora lo vedo nello spogliatoio. È una cosa speciale, mi dà la forza di dare tutto”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android