Sacchi: “Milan, Roma, Inter e Juventus non danno spazio agli italiani”

ULTIME NEWS – Arrigo Sacchi, leggenda vivente del Milan, ha criticato l’operato delle big italiane ed elogiato Roberto Mancini. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “Mancini sta facendo un grandissimo lavoro e in una fase in cui ha molte più difficoltà di quelle di qualche tempo fa. Lui sta cercando di dare uno stile di gioco e di fare un calcio propositivo, offensivo, dinamico, emozionante. Ha coraggio. E non è semplice con Inter, Roma, Milan, Juventus che danno poco spazio agli italiani“.

