Sacchi: “Forza mio caro Milan, cerca la rimonta con il Porto”

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha scritto un pezzo per la Gazzetta dello Sport su Porto-Milan, gara che si giocherà questa sera

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha scritto un pezzo per la Gazzetta dello Sport. Sacchi ha analizzato Porto-Milan, gara che si giocherà questa. In primo piano anche la prestazione di sabato scorso contro il Verona: "A San Siro il piccolo Verona ha saputo aggredire il Milan dando vita a una partita ricca di emozioni e spettacolo. Complimenti a Tudor e ai suoi ragazzi per il coraggio e per il gioco: solo così si cresce. I ragazzi di Pioli già in difficoltà per i molti infortunati si sono trovati davanti un rullo compressore che li ha aggrediti a tutto campo per poi rubare palla e ripartire a mille all’ora. Nel primo tempo il Verona è stata una squadra compatta, mentre i rossoneri non sempre lo erano e non hanno trovato alternative al dominio veronese se non il lancio del portiere per la testa di Giroud.