Rui Costa contro Cavani? Fake news! Il portoghese smentisce

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nelle ultime ore è circolata in Italia un’intervista di Manuel Rui Costa, direttore sportivo del Benfica, in cui criticava l’atteggiamento di Edinson Cavani e dei suoi agenti che avrebbero chiesto 10 milioni di ingaggio (cifra fuori portata per il club di Lisbona).

Tuttavia, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano su Twitter, il dirigente portoghese avrebbe smentito ogni dichiarazione. Nelle ultime ore, infatti, non è stata rilasciata alcuna intervista a Benfica TV. Fake news, dunque, la notizia circolata nelle scorse ore da parte di un post su Facebook di una pagina chiamata “Serie A – oltre i colori”. Caso rientrato: nessun attacco di Rui Costa agli agenti di Edinson Cavani.

