Roque Junior: “Parlate male di Duarte? Guardate cosa ho vinto io..”

ROQUE JUNIOR DIFENDE DUARTE

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex difensore brasiliano del Milan Roque Junior corre in difesa del connazionale Léo Duarte su Twitter, attaccato da alcuni “tifosi” sui social dopo la sua positività al Covid-19. L’ex Flamengo sarebbe colpevoli per alcuni di aver contagiato Zlatan Ibrahimovic, ma per fortuna non tutti sono d’accordo con questo pensiero.

Tal Leo.p ha scritto: “Vorrei ricordare a tutti quelli che parlano male di Duarte che Roque Junior vinse una Champions League da campione del mondo in carica col Brasile. Fate come Ibra, siate positivi!”. E il brasiliano ex Milan ha commentato il post in questo modo: “Non solo la Champions e il Mondiale, hai dimenticato la Coppa Italia, la Coppa Libertadores, la Confederations Cup, la Copa Mercosul, la Copa do Brasil, tra gli altri…”.

IBRA HA COMMENTATO LA SUA POSITIVITA’ AL COVID>>>