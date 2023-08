Ronaldinho indagato per truffa: causa da 61,2 milioni per l’ex Milan

Ronaldinho rischia la prigione per la seconda volta: L'ex Milan è indagato di truffa

Fa molta tristezza pensare che un simbolo del calcio come il brasiliano possa macchiare la propria immagine con queste situazioni a dir poco discutibili. La Commissione parlamentare della Camera dei Deputati ha convocato per diverse volte l'ex numero 80 rossonero. Tuttavia il giocatore non si è mai presentato e così, il deputato Aureo Ribeiro (presidente della Commissione) lo ha convocato nuovamente per domani minacciando che, se Ronaldinho non si presentasse, sarà costretto a chiamare le forze dell'ordine per far condurlo a Brasilia.