Ronaldinho dal Barcellona al Milan per il bene di Messi: i dettagli

ULTIME NEWS – Nell’estate 2008 Ronaldinho passa dal Barcellona al Milan. Uno dei giocatori più forti degli anni 2000 cambia squadra e passa ai rossoneri, colpo di Adriano Galliani. Ma a distanza di 12 anni da quel trasferimento, il ‘Daily Mail’, noto tabloid inglese, ha rivelato un retroscena.

Ronaldinho fu fondamentalmente ‘cacciato’ dal Barcellona per evitare che influenzasse Leo Messi. Non in campo, perché i due insieme erano e sarebbero stati uno spettacolo comunque, ma per quanto riguarda la vita extra-campo del fenomeno brasiliano. Negli ultimi mesi d’esperienza blaugrana, Ronaldinho trascorse gran parte delle sue serate nei bar di Castelldefels, l’elegante sobborgo sulla spiaggia a sud di Barcellona, ​​e la sua condizione fisica non era affatto impeccabile.

Il quotidiano più rispettabile della Catalogna, ‘La Vanguardia‘, pubblicò una foto in prima pagina di Ronaldinho che usciva dal campo dopo essersi tolto la maglietta. La ‘pancia’ era evidente, segnale che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Tanto che il Barcellona decise di vendere Ronaldinho l’estate successiva, proprio per evitare condizionamenti negativi verso Messi, suo vicino di casa a Castelldefels e suo punto di riferimento nella vita in campo e fuori.

Quel 2008 fu un anno di cambiamenti per il Barcellona, che non solo liquidò Ronaldinho – acquistato dal Milan – ma anche l’allenatore Frank Rijkaard al quale subentrò Pep Guardiola (promosso dalla Primavera blaugrana). Un cambio estremamente azzeccato per il Barça che con Messi e Guardiola, supportati da Xavi e Iniesta, dominarono in Europa e nel mondo.

