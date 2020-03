Roma, per la dirigenza idea Leonardo: ecco le ultime

NEWS ROMA – Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Roma ci vorrà ancora un mese per il passaggio di consegne da James Pallotta a Dan Friedkin.

Nonostante ciò, la futura proprietà sta già pensando a chi inserire nel nuovo organigramma giallorosso. Friedkin e i suoi collaboratori hanno individuato nella figura di Leonardo l’uomo giusto. Le alternative a Leonardo si chiamano Fabio Capello e Umberto Gandini. Tutti e 3 hanno fatto parte del Milan in passato.

