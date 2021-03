Roma-Milan, Zaccardo: “I rossoneri hanno dimostrato di essere forti”

Roma-Milan, l’opinione di Zaccardo

Cristian Zaccardo, ex giocatore rossonero, ha parlato della vittoria del Milan contro la Roma. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Più che mentale, il calo del Milan è fisiologico. Dopo 13 mesi di alto livello ci può stare un calo. La sconfitta con l’Inter ci può stare meno quella con lo Spezia. Nonostante il Coronavirus e altre defezioni il Milan è ancora lì. La partita di ieri è stata fondamentale per il Milan perché qualora non fosse andata bene ieri sarebbe stato un duro colpo. La squadra ha meritato la vittoria e ha dimostrato di essere forte“. Il sogno di mercato Haaland è sfumato per il Milan? L’offerta degli inglesi >>>