Roma-Milan, Pioli sul calo: “Dobbiamo rialzare il livello” | PM

Roma-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Un periodo no, delle prestazioni sottotono che arrivano dopo un periodo in cui per un anno i rossoneri non hanno mai perso. Domani c’è Roma-Milan, 24^ giornata del campionato di Serie A, ed è un’ottima occasione per rialzarsi e riprendere nel migliore dei modi il cammino. Oggi ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa e alla domanda di PianetaMilan.it sulle differenze rispetto alla squadra che per un anno non ha mai perso e dava sempre la sensazione di portare a casa le partite ha risposto così: “Il fatto è che la differenza è sottile, se diminuisci il livello delle prestazioni vai anche incontro a delle sconfitte. Dobbiamo rialzare il nostro livello per avere più possibilità di vincere che di perdere”. Per tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa invece clicca qui >>>