Roma-Milan, Pioli su Tomori: “Sceglierò il miglior undici”

Roma-Milan, le parole di Pioli in conferenza su Tomori

Il momento non è dei più positivi, ma Stefano Pioli non si dispera e continua a cercare soluzioni. Domani c’è Roma-Milan, 24^ giornata del campionato di Serie A e oggi ha parlato in conferenza l’allenatore rossonero. Tra i temi affrontati, anche quello riguardante la possibile presenza da titolare di Fikayo Tomori, che sembra dare più garanzie al momento. Ecco le parole di Pioli sul difensore inglese classe 1997: “Sta facendo bene e ha belle caratteristiche, si è inserito velocemente. Vedremo. Tutti a disposizione a parte Mandzukic, Maldini e Bennacer. Sceglierò il miglior undici”. Per tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa invece clicca qui >>>