Roma-Milan, il programma della giornata di domani: partenza in mattinata

Roma-Milan, il programma della giornata di domani

Il Milan partirà verso la Capitale direttamente domani mattina e non nella serata di oggi come si poteva pensare. I rossoneri voleranno dall’aeroporto di Milano Malpensa e arriveranno a Roma all’ora di pranzo. Dopo la gara, in posticipo serale in programma alle 20.45, il Diavolo rientrerà nel capoluogo lombardo con un volo notturno: il ritorno è previsto a notte fonda. La lista dei convocati di mister Pioli è attesa per domani mattina. Il momento è delicato: ecco le 4 mosse del tecnico emiliano >>>