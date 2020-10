Roma, direttore sportivo cercasi: Rangnick e Paratici in lizza

ULTIME NOTIZIE ROMA NEWS – Due nomi per il prossimo direttore sportivo della Roma: attenzione a Ralf Rangnick, vicinissimo al Milan, o Fabio Paratici della Juventus. Due nomi importanti per il club giallorosso, ma la nuova proprietà america di Friedkin punta in alto e ha importanti ambizioni.

Sarebbe clamoroso, e anche curioso, un trasferimento di Rangnick in Italia. È stato a lungo accostato al Milan, si parlava di un’operazione fatta già nel pre-lockdown, poi è cambiato tutto per via della pandemia e anche dei risultati della squadra di Pioli nel 2020 e soprattutto alla ripresa della Serie A.

