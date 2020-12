Rolando Bianchi: “Il Milan andrà in difficoltà, vi spiego la mia idea”

Milan in difficoltà, l’idea di Rolando Bianchi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rolando Bianchi, ex attaccante, ha detto la sua sul percorso del Milan in Serie A. La squadra di Stefano Pioli andrà in difficoltà nelle prossime partite, il motivo è semplice. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Ho la mia idea: il Milan andrà in difficoltà. Non ha grandi ricambi. Contro il Parma con Ibra avrebbe portato i tre punti a casa. Manca l'alternativa. Juve, Inter e Napoli hanno un'ottima rosa. Poi può capitare l'impresa".