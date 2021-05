Rio Ave, che tonfo! Rischio retrocessione sempre più concreto | News

Il Rio Ave, squadra portoghese che ha sfidato il Milan nei preliminari di Europa League, adesso rischia la retrocessione in seconda divisione

La serie interminabile dei calci di rigore nella finale di Europa League tra Villareal e Manchester United, ha fatto ricordare a tutti, soprattutto ai tifosi milanisti, i rigori nella gara tra Rio Ave e Milan. Proprio la squadra portoghese ieri sera ha perso la gara d'andata contro l'Arouca, match valido per lo spareggio per la permanenza nella Primeira Liga. Un percorso disastroso, dunque, per i ragazzi allenati da Cardoso. Ecco le prime parole di Mike Maignan da giocatore del Milan