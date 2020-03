Rinvio partite – Serie A, lunedì conference call tra i club: gli scenari

NEWS – Come viene riportato da tuttomercatoweb.com, lunedì ci sarà un’importante conference call tra i vari club di Serie A per decidere il da farsi. Secondo le ultime indiscrezioni, per la Lega Calcio il termine ultimo per riprendere il campionato è il 9 maggio, eventualità ovviamente possibile solo nel caso in cui venissero spostati gli Europei.

Se però l’emergenza coronavirus non dovesse terminare, a quel punto la Serie A non potrebbe riprendere. L’eventualità è tutt’altro da trascurare, tanto è vero che sono già state individuate delle commissioni per valutare il da farsi sulla conclusione burocratica del campionato. Difficile che lo scudetto venga assegnato d’ufficio alla Juventus, così come è successo al Genoa nel 1914 in occasione dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. A proposito di coronavirus, ecco il messaggio molto importante scritto da Reina.

