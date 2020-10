Rinnovo Donnarumma – Possibile promozione di Antonio a secondo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stando a quanto riportato da Il Giornale, il Milan starebbe pensando di promuovere Antonio Donnarumma a secondo portiere per facilitare il rinnovo di contratto di ‘Gigio’.

I problemi dimostrati da Ciprian Tatarusanu nel match contro la Roma, hanno evidenziato la carenza che il Milan ha in questo ruolo se si esclude Donnarumma junior. Qualora le difficoltà di Tatarusanu venissero confermate anche in Europa League, la promozione di Antonio Donnarumma non sarebbe più una follia.

