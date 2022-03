Ricavi Milan 2020-2021, Deloitte si corregge: i numeri reali | PM News

Pubblicato ieri uno studio di Deloitte sui ricavi dei club di calcio per la stagione 2020-2021. Ma c'era un errore sul fatturato del Milan ...

Ieri è stato pubblicato uno studio di Deloitte, denominato 'Football Money League 2022', nella quale si riportano, campionato per campionato, squadra per squadra, i ricavi delle società di calcio per la stagione 2020-2021.