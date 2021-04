Riapertura stadi, Atalanta-Milan con il pubblico? L’ipotesi / News

Attenzione allo scenario disegnato da 'La Gazzetta dello Sport'. Per Atalanta-Milan possibile presenza dei tifosi allo stadio? Le ultime

La notizia della riapertura parziale degli stadi per l'Europeo è una grande boccata d'ossigeno per il mondo del calcio. La competizione, quest'anno itinerante, partirà dallo stadio Olimpico di Roma che, per l'occasione, potrà ospitare il 25% del pubblico sugli spalti. Il Governo ha infatti dato il via libera mediante una lettera inviata da Valentina Vezzali al presidente della FIGC Gabriele Gravina. Questa decisione potrebbe riflettersi anche sulla Serie A? 'La Gazzetta dello Sport' disegna uno scenario incoraggiante che potrebbe anticipare il tutto già alle ultime giornate di Serie A. Tra queste ci sarebbe anche il match Atalanta-Milan, in programma per la 38^ giornata. Ancora nulla di certo, ma l'ipotesi è considerata come concreta. Riguardo il mercato, Maldini è pronto a chiudere un nuovo colpo.