Repubblica Ceca-Portogallo 0-4, Leao sempre decisivo: assist per Dalot

Rafael Leao decisivo non solo con il Milan. Il portoghese ha fornito un assist all'ex rossonero Diogo Dalot che ha aperto le marcature

Prosegue a gonfie vele il processo di crescita di Rafael Leao . Che il classe 1999 sia ormai un giocatore fondamentale per il Milan è ormai risaputo, ma attenzione anche alle sue prestazioni al di fuori dei confini italiani. Questa sera il CT del Portogallo Fernando Santos ha deciso di lanciarlo dal primo minuto contro la Repubblica Ceca. Scelta che si è rivelata azzeccata.

Al minuto 33', infatti, l'attaccante del Milan ha servito un assist a dir poco invitante dalla sinistra per il suo ex compagno di club Diogo Dalot, autore di una doppietta. 67 minuti di alto livello per Leao, sempre più uomo decisivo. Ovunque.