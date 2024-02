Rennes-Milan, sorpresa in attacco per Pioli: Jovic sarà titolare

Stefano Pioli potrebbe proporre una sorpresa in attacco in occasione di Rennes-Milan, lanciando da titolare Luka Jovic

In vista del match tra Rennes e Milan potrebbe esserci più di una sorpresa in attacco per il tecnico rossonero Stefano Pioli. In precedenza abbiamo riportato la possibile titolarità di Samuel Chukwueze , nonostante l'opaca prestazione contro il Monza . Il nigeriano, però, potrebbe non essere l'unico a partire dal 1' a 'Roazhon Park' contro ogni previsione.

Come riferito dai colleghi di 'Sky Sport', infatti, Luka Jovic sarebbe il favorito per vestire una maglia da titolare in Rennes-Milan. Il motivo, in realtà, è molto semplice. Il serbo si è fatto espellere contro il Monza ed ha preso due giornate di squalifica e questo significa che Olivier Giroud dovrà giocare sia contro l'Atalanta sia contro la Lazio. Per far riposare il transalpino e dare spazio all'ex Fiorentina questa sarebbe la decisione più logica, anche a fronte del triplo vantaggio dell'andata.