Rennes-Milan, Ibra e Moncada con la squadra: assenti Scaroni e Furlani

Nella serata di domani, alle ore 18:45 , il Milan sarà impegnato nella splendida e suggestiva cornice di 'Roazhon Park' contro il Rennes nel match valido per il ritorno dei play-off di Europa League . Come riferito da Stefano Pioli alla vigilia non bisognerà pensare di aver vinto nonostante i tre gol di scarto con cui si è chiusa la sfida di andata.

Intanto, sul fronte dirigenziale, 'Sky Sport' riferisce che saranno Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada ad accompagnare il Milan in Francia per la trasferta di Rennes. Assente invece Paolo Scaroni, che sarà impegnato come rappresentante del club rossonero a Palazzo Marino nel vertice con il sindaco Giuseppe Sala. Non ci sarà nemmeno Giorgio Furlani, impegnato in un viaggio di affari con Gerry Cardinale.