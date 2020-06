Reggina, Taibi: “Mastour ha qualità tecniche fuori dal normale”

ULTIME NEWS – Massimo Tabi, direttore sportivo della Reggina, nell’intervista concessa a TMW Radio ha parlato di Hachim Mastour, ex giocatore del Milan. Ecco le parole di Taibi.

"Mastour? Ha fatto il percorso in cui speravamo: si è messo in discussione dopo essere stato indirizzato male, avendo giocato in quattro nazioni diverse fin dai 16 anni. Si è calato in una nuova realtà, è stato recuperato fisicamente. Ha qualità tecniche fuori dal normale, è fantastico – sottolinea Taibi – .Ora bisogna capire se riesce a mettere in pratica le sue doti, i presupposti ci sono e dipende da lui riuscire a farsi trovare pronto".