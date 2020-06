Redondo compie oggi 51 anni, tanti auguri all’ex giocatore del Milan

MILAN NEWS – Oggi in casa Milan si ricorda il compleanno di un grande giocatore, che con i rossoneri però, non si è espresso al meglio: Fernando Redondo.

L’argentino, 51 anni, ha giocato con il Diavolo per 4 stagioni dal 2000/2001 al 2003/2004. Arrivato al Milan nell’agosto del 2000 dal Real Madrid per la cifra di 35 miliardi di lire, dopo pochi allenamenti si fece male seriamente a causa di una lacerazione al menisco. Saltò 2 intere stagioni, rientrando nell’estate 2002. In totale con il Milan ha disputato 33 partite non andando mai in gol. Lascia il club rossonero, e il calcio giocato, al termine della stagione 2003-2004 dopo aver conquistato con il Milan 1 Champions League, 1 Coppa Italia e 1 Scudetto.

