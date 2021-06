Redondo compie 52 anni, il Milan: “Un signore dentro e fuori dal campo”

Fernando Redondo, ex centrocampista del Milan, compie oggi 52 anni. Ecco gli auguri del club rossonero sul proprio profilo Twitter

Fernando Redondo compie oggi 52 anni. L'argentino, arrivato dal Real Madrid per 35 miliardi di lire, non è riuscito ad esprimere il suo enorme potenziale con la maglia del Milan. In rossonero ha giocato dal 2000/2001 al 2003/2004. Dopo pochi allenamenti si fece male seriamente a causa di una lacerazione al menisco. Saltò 2 intere stagioni, rientrando nell’estate 2002. In totale ha disputato 33 partite con il Milan non andando mai in gol. Nonostante queste sfortunate vicissitudini, il Milan non lo ha affatto dimenticato. Ecco il messaggio social del club in occasione del suo compleanno. Leggi qui l'intervista a Gazidis tra mercato, stadio e futuro del Milan