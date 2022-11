RedBird, ceduta la propria quota in Wasserman a Providence | News

Secondo quanto riportato da Sportico, RedBird Capital Partners e Madrone Capital Partners hanno venduto la loro quota nell’agenzia Wasserman al fondo di private equity statunitense Providence Equity Partners. Providence si unisce come investitore strategico e fornirà capitale a Wasserman per inseguire varie opportunità di crescita. Come riporta 'Calcio&Finanza', RedBird, guidata da Gerry Cardinale, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Wasserman tra il 30 e il 40% nel febbraio 2021. Da allora, ha portato avanti nuove operazioni nel mondo dello sport, tra cui l’acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott, oltre a rilevare partecipazioni nei Rajasthan Royals della Premier League indiana (IPL) e nella SpringHill Company di LeBron James. ‘False fatturazioni’, chiesto un anno di reclusione a Galliani e De Laurentiis.