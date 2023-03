RedBird e NFL di nuovo insieme: ecco l’EverPass Media

Come riportato dal sito della NFL , la lega del football americano e la RedBird Capital Partners annunciano la EverPass Media, una nuova piattaforma che avrà i diritti esclusivi per distruire i biglietti delle paritite delle domeniche NFL, nei bar, ristoranti, hotel e altri centri commerciali negli Stati Uniti a partire dalla stagione 2023 della NFL.

NFL e RedBird insieme, le parole di Cardinale

Queste la parole di Gerry Cardinale sull'accordo: "Siamo molto contenti di essere di nuovo partner della NFL per sviluppare una nuova piattaforma per espandere la portata della lega alla sua base di fan e all'ecosistema dei media sportivi in generale. L'EverPass Media, darà diritti premium e un servizio scalabile di intrattenimento per eventi dal vivo che migliorerà l'esperienza dei clienti negli esercizi commerciali di tutto il Paese". Milan, le prospettive di Ibrahimovic: cosa può dare in futuro?