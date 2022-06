RedBird, il progetto Liverpool e le idee al Milan: ecco gli obiettivi / News

Come funziona il modello RedBird al Liverpool e cosa può fare il fondo di Gerry Cardinale al Milan? Il punto della situazione

Renato Panno

Dopo la vittoria dello scudetto il Milan ha subìto il terzo cambio di proprietà in pochi anni dopo l'epopea firmata Silvio Berlusconi. Il fondo Elliott, che ha ereditato il club da Yonghong Li, ha riportato la squadra in alto seguendo una politica sostenibile, ma che non rinunciasse alla qualità in campo. Una filosofia che RedBird ha già ribadito di voler continuare. Ma come opera il fondo di Gerry Cardinale e cosa può fare in Italia?

Modello Liverpool

Il 'Liverpool Echo' ha disegnato un ritratto della visione di FGS, società proprietaria del Liverpool, di cui RedBird detiene il 10%. Dal 2010 in poi l'obiettivo è quello di creare un'azienda sostenibile n grado di pagarsi le spese, guadagnare e reinvestire per continuare a vincere. In pratica la mission è quella di cercare sempre modi nuovi per aumentare le entrate sfruttando le nuove tecnologie e, soprattutto, le infrastrutture di ultima generazione e la gestione dello spettacolo intorno all'evento.

Idee Milan

Seguendo le linee sopra citate la priorità non può che essere la costruzione di uno stadio all'avanguardia che possa diventare un modello di riferimento in Italia. Altro obiettivo da cavalcare è il rapporto di Milano con il campo della moda. Cardinale cercherà di sfruttare il più possibile un merchandising con il marchio Milan. Importante è sottolineare come la nuova proprietà abbia in mente un progetto a lungo termine. Per intenderci, dunque, non il modus operandi di Elliott, che ha sempre fatto capire di voler rivedere il Milan per generare un'importante plusvalenza.