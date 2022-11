RedBird, pronta al lancio di un nuovo fondo per lo sport da 1 miliardo

Secondo quanto riferisce il sito 'The Ankler', RedBird Capital Partners è pronta al lancio di un nuovo fondo per lo sport da 1 miliardo di dollari. La società di Gerry Cardinale sarebbe in trattativa con l’ex presidente della CNN Jeff Zucker, con quest’ultimo che avrebbe il compito di guidare il nuovo fondo. I recenti investimenti di RedBird (oltre al Milan) includono una partecipazione in Skydance Media, una partnership con Dwayne Johnson (in arte 'The Rock') e Dany Garcia per l’acquisto – e il rilancio – della XFL, la lega di football americano fondata dall’ex CEO della WWE Vince McMahon.