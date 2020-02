Rebus Paqueta: l’acquisto più caro di Elliott è una riserva di lusso

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora c’è da risolvere il rebus Paqueta. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e il conseguente passaggio al 4-4-2, le cose sono cambiate, con il brasiliano che ha praticamente visto sempre i suoi compagni dalla panchina o dalla tribuna (per sua scelta in Brescia-Milan). Pagato 38,4 milioni di euro un anno fa, – acquisto più caro della gestione Elliott – l’ex Flamengo rischia una rapida svalutazione.

In due giorni Paquetà ha visto fare le valigie agli altri scontenti della rosa, da Suso a Ricardo Rodriguez fino al grande amico Piatek, salutato ieri sui social come “un fratello”. Anche lui voleva fare la stessa cosa, così come dimostra l’autoesclusione dalla trasferta di Brescia per «mancanza di serenità», ma alla fine le cose sono finite in maniera diversa. Ieri il centrocampista ha voluto fare chiarezza con un post su Instagram: “Non c’è stata alcuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici o desiderio di tornare in Brasile… Sto bene, continuerò a dare il massimo e ad aiutare sempre il Milan”. Si è parlato di un interesse di Psg e Fiorentina, ma non c’è stato alla fine nulla di concreto.

Da Milanello comunque filtra un Paqueta molto concentrato, con gli allenamenti che sono tornati intensi come quelli di un anno fa, quando Gattuso lo inserì subito nel suo 4-3-3, facendone nel giro di qualche partita un titolare inamovibile. Il problema è il 4-4-2 ideato da Pioli: il talento non si discute, ma in questo sistema di gioco il brasiliano resta di difficile collocazione, tanto è vero che anche domani contro il Verona dovrebbe partire dalla panchina. Pioli cercherà una soluzione (“Paquetà deve avere la convinzione di essere un giocatore completo. È andato bene sul piano della quantità e dell’impegno, ma per le qualità che ha deve diventare più incisivo”). Un talento così non può essere sprecato in questo modo. Intanto il mercato è terminato: ecco l’impatto a bilancio degli acquisti e delle cessioni rossonere, continua a leggere >>>

