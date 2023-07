Real Madrid-Milan 3-2, sconfitta in rimonta: il resoconto

È un gran primo tempo rossonero a Pasadena, intriso di personalità, gioco e diverse occasioni. Il Milan tiene testa alla sfuriata del Real nei primi minuti ed esce alla distanza, iniziando a macinare occasioni e, soprattutto, gol. Partono meglio i blancos, che sfiorano il vantaggio al 7' con la rasoiata di Valverde. Due minuti per riordinare le idee e al 9' Pulisic trova Messias sul secondo palo, Mendy salva tutto di testa. L'atteggiamento aggressivo dei nostri costringe il Real a qualche errore forzato anche in zone nevralgiche: prova ad approfittarne Colombo al 17' con un sinistro alto di poco dal limite. Al 25' Tomori rompe l'equilibrio del match con il gol del vantaggio rossonero: corner di Pulisic, incornata di Fik nel cuore dell'area piccola e 1-0 Milan. Arriva poco più tardi, al 27', l'occasione per l'immediato raddoppio ma il sinistro a giro di Messias esce di poco. Proprio il brasiliano lascia il campo a Romero , che al secondo pallone toccato trova la perla del 2-0 , al 42' e al termine di un'azione notevole: recupero palla di Krunić, tacco illuminante di Loftus , tocco di Calabria e sinistro imparabile di Lukita. Si va al riposo con il doppio vantaggio.

Ripresa di tutt'altro tenore, il Madrid in pochi minuti prima accorcia e poi pareggia la partita, entrambe le volte con Valverde e sfruttando due errori rossoneri: al 57' Sportiello non trattiene una conclusione non irresistibile, al 59' Tomori sbaglia il passaggio che apre la strada al 15 del Real, che fa 2-2. Cambi massicci per Pioli al 70', che inserisce in un colpo solo Maignan, Saelemaekers, Kjær, Thiaw, Theo, Adli, De Ketelaere, l'esordiente Reijnders, Leão e Giroud. I rossoneri riprendono in mano il pallino del gioco e Leão, alla prima con la 10 sulle spalle, trova subito la testa di Giroud, che gira in porta ma trova una gran risposta di Lunin. Sfondiamo ancora dalla parte di Rafa, che chiama a rimorchio Reijnders, Alaba salva tutto e Romero spreca da due passi. Gioca meglio il Milan ma all'84' Vini Jr in contropiede sfugge a Kjær e buca Maignan per il 3-2 del Madrid. Al 90' Giroud accarezza il golazo su punizione, ma sfiora di centimetri l'incrocio.