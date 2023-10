Real Madrid, fatturato alle stelle. Il Milan è ancora lontano

Lontani, e tanto, le società italiane. Il calcio nostrano è ancora in balia di un periodo non molto positivo, economicamente parlando, ma vi sono alcune società che, lentamente, stanno riuscendo ad imbeccare la strada giusta. Il primo caso è, ovviamente, quello del Milan. I rossoneri hanno chiuso con un bilancio positivo, non accadeva dal 2006, e possono vantare un fatturato da 400 milioni di euro. Non proprio come il Real Madrid, ecco, ma il futuro rossonero non sembra poi così oscuro. LEGGI ANCHE: Al Milan una congiura anti-Pioli’: ma dove siamo arrivati?