Real Madrid, Ancelotti: “Una nuova sfida con una squadra che ho nel cuore”

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. L'ex Milan è intervenuto così su Twitter per esternare le sue sensazioni: "Ringrazio l'Everton, i miei giocatori e i sostenitori per avermi dato l'opportunità di gestire questo fantastico club storico. Ho deciso di partire perché ho una nuova sfida con una squadra che era sempre nel mio cuore, il Real Madrid. Lascio portando con me tutti i fantastici momenti che abbiamo vissuto insieme e auguro al club e ai fan tutto il meglio".