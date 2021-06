Real Madrid, ufficiale: Ancelotti è il nuovo allenatore. Il comunicato / News

La notizia, nell'aria da diverse ore, è diventata adesso ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il comunicato

La notizia, nell'aria da diverse ore, è diventata adesso ufficiale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Per l'ex Milan si tratta di un ritorno in Spagna dopo l'esperienza vissuta dal 2013 al 2015. Questo il comunicato del club 'Blancos': "Il Real Madrid C. F. comunica che Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni. Domani la cerimonia della firma del contratto si svolgerà insieme al presidente Florentino Pérez al Real Madrid City. Più tardi Carlo Ancelotti apparirà alle 18 davanti ai media in una conferenza stampa telematica". Intanto ecco la nostra intervista esclusiva all'allenatore francese: si parla di Maignan