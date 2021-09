Razzismo, Bale: “Ungheria da bandire dalle competizioni”

Bale, campione del Real Madrid, ha parlato degli episodi di razzismo che ci sono stati a Budapest. Ecco le sue dichiarazioni.

Nel corso del match tra Ungheria e Inghilterra a Budapest ci sono stati alcuni episodi di razzismo e di questo ha parlato Gareth Bale, campione gallese del Real Madrid. Il classe 1989 ha rilasciato alcune dichiarazioni molto pesanti, chiedendo addirittura la squalifica dell'Ungheria da tutte le competizioni FIFA nel caso in cui i casi di razzismo dovessero ripetersi. Ecco le parole di Bale: "Non so quale severità adottare, ma se questi comportamenti si verificano ripetutamente, come sembra essere il caso, allora il Paese dovrebbe essere bandito dalle competizioni". Ovviamente il riferimento è soprattutto ai Mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022.