Ravanelli: “Il Milan ha fatto la scelta migliore con Pioli”

L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Stefano Pioli e del lavoro che sta svolgendo al Milan

L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Stefano Pioli e del lavoro che sta svolgendo al Milan. Ecco cosa ha detto: "Pioli ha riportato il Milan in alto in brevissimo tempo e ora sta lottando per lo scudetto. Non possiamo dimenticare come Rangnick venisse designato come allenatore e direttore sportivo. Per fortuna il Milan ha fatto la scelta migliore con Pioli, portando il Milan al top e dando lo spazio ai giovani, su cui Maldini e Massara hanno fatto un grande lavoro". Intanto un obiettivo di calciomercato si avvicina. Ecco di chi si tratta