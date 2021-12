Ranking UEFA, la posizione del Milan dopo i risultati di ieri | News

La classifica dei club europei nel Ranking UEFA dopo i risultati delle partite di ieri di Champions League: Milan 39esimo

Ieri sera il Milan ha dovuto dire addio al suo cammino in Europa a causa della sconfitta casalinga in Champions League contro il Liverpool. Al termine dei risultati delle partite di ieri, la posizione nel Ranking UEFA dei rossoneri è cambiata. Il Diavolo, adesso, si trova momentaneamente alla 39^ posizione. Bayern Monaco in testa, mentre tra le italiane è la Juventus ad avere il miglior piazzamento. Ecco, di seguito, la classifica.