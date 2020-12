Ranking FIFA – Ecco a che posizione chiude il 2020 l’Italia

ULTIME NOTIZIE ITALIA – A seguito degli ultimi impegni del 2020 delle nazionali, ecco come cambia la classifica del ranking FIFA. E’ il Belgio la Nazionale al primo posto. Con sei vittorie in otto gare i Diavoli Rossi si sono tenuti alle spalle Francia (2°), Brasile (3°) e Inghilterra (4°), anch’esse nelle medesime posizioni della precedente graduatoria. Sale invece al 5° posto il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Seguono in classifica Spagna (6°) e Argentina (7°), entrambe migliorate di due posizioni rispetto allo scorso anno. L’Uruguay (8°), Messico e Italia che occupano nuovamente il 9° e il 10° posto chiudono la Top 10. Dunque decimo posto per i nostri Azzurri che nel 2021 sono chiamati all’impegno dell’Europeo itinerante (il girone si svolgerà proprio in Italia) e alle qualificazioni a Qatar 2022 (qui il girone di qualificazione).