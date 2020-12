Qatar 2022, Italia fortunata: ecco il Girone C degli Azzurri

ULTIME NOTIZIE – Terminato da poco il sorteggio a Zurigo per i gironi di qualificazione ai mondiali 2022 in Qatar. L’Italia, che non si è qualificata all’ultima edizione vinta dalla Francia in Russia nel 2018 è stata inserita in prima fascia. Di seguito le rivali della formazione azzurra sulla strada per la kermesse intercontinentale:

GRUPPO C

ITALIA

Svizzera

Irlanda del Nord

Bulgaria

Lituania

