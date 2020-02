Rangnick, pressioni al Milan sul futuro: la situazione

NEWS MILAN – Il nome di Ralf Rangnick continua ad essere accostato al Milan. Ma il dirigente-allenatore tedesco è già stato “bocciato” pubblicamente da Paolo Maldini: “Non è il profilo giusto”, ha riferito pochi giorni fa il dirigente rossonero. Una bocciatura che pare difficile da ricomporre, a meno di clamorosi risvolti o di – addirittura – un addio di Maldini. Situazione che al momento non trova conferme, anzi.

I colleghi di calciomercato.com riferiscono che Rangnick starebbe facendo pressione al Milan per conoscere il proprio futuro. Vuole il Milan. Il tedesco sta guardando con attenzione all’Italia. In via Aldo Rossi però temporeggiano, e anzi rispetto ai colloqui del novembre scorso, la situazione ad oggi sembra cambiata. La società rossonera ha dato fiducia a Stefano Pioli e continua a farlo. Le conferme arrivano dallo stesso allenatore italiano: continua a leggere >>>

