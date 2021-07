Raiola vs Paola Ferrari: la giornalista perde la causa per diffamazione

La giornalista Paola Ferrari aveva fatto causa a Raiola per diffamazione, ma ha perso. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Adesso è ufficiale che Raiola è stato assolto per le accuse a Paola Ferrari. Secondo quanto riferisce Libero, infatti, nel 2017 l'agente aveva usato toni molto duri in conferenza stampa nei confronti della giornalista della Rai, che aveva detto in un tweet che Gianluigi Donnarumma, allora portiere del Milan, non dovesse giocare nell'Italia. Era il periodo del rinnovo di contratto del portiere classe 1999 con i rossoneri. Raiola disse: "Una signora che ha sposato una persona che gestisce uno degli hedge found più grandi al mondo... Come cazzo ti permetti di parlare di codice etico. Ma vattene a fanculo tu e Carlyle".